Юрист Андрей Довбенко сообщил, что ВАС закрыл дело о применении заочного ареста.
Об этом Андрей Довбенко сообщил на своей странице в сети Фейсбук . "Сегодня Высший антикоррупционный суд закрыл дело о применении ко мне заочного ареста.
Причина проста – я не имею статуса подозреваемого в уголовном производстве.
Я адвокат. Поэтому по закону подозрение должно подписывать руководитель САП. Однако вопреки этому мне ее подписал детектив НАБУ.
Такой «пробел» следствия выглядит очень странно. По специальности я юрист и всю жизнь работаю в юридической сфере.
Почему следствие не проверило наличие у меня статуса адвоката – сказать сложно. Кстати, эта информация совершенно открыта.
Уверен, что таких недостатков в позиции следствия будет немало. В первую очередь, в связи с тем, что к этому делу я не имею никакого отношения.
Считаю, что проведение моего допроса помогло бы решить эти вопросы. Но, к сожалению, от детективов постоянно получаю отказ, – написал юрист.
Довбенко напомнил, что уже не в первый раз настаивает на проведении допроса, но постоянно получает отказ.
"Кстати, за почти четыре (как оказалось) года расследования детективы ни разу меня не допросили и не задали ни одного вопроса, а о существовании дела я узнал из СМИ и от адвокатов, когда меня назвали вроде бы подозреваемым", - написал Довбенко.