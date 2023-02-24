Об этом Андрей Довбенко сообщил на своей странице в сети Фейсбук . "Сегодня Высший антикоррупционный суд закрыл дело о применении ко мне заочного ареста.

Юрист Андрей Довбенко сообщил, что ВАС закрыл дело о применении заочного ареста.

Причина проста – я не имею статуса подозреваемого в уголовном производстве.

Я адвокат. Поэтому по закону подозрение должно подписывать руководитель САП. Однако вопреки этому мне ее подписал детектив НАБУ.

Такой «пробел» следствия выглядит очень странно. По специальности я юрист и всю жизнь работаю в юридической сфере.