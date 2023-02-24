Политолог Вадим Карасев прокомментировал тот факт, что госдума рф единогласно приняла закон о приостановке участия россии в договоре о стратегических вооружениях.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, россия отдает свой эскалационный долг и хочет перевести свою локальную войну против Украины в новую, даже не холодную, а прегорячею Третью мировую. В общем же, утверждает он, все обернулось ядерным устрашением.

«В общем-то россия возвращает в мировую политику ядерное сдерживание или по крайней мере надеется на то, что ядерное сдерживание будет работать по крупному, возвращает или пытается возвратить доверие к ядерному устрашению, чтобы поверили в него», - убежден Вадим Карасев.

Также политолог считает, что путин затягивает войну в Украине, в общем-то заинтересован в том, чтобы испробовать нас и Европу на истощение.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что критическое мышление существует ради позитивной цели, создания предпосылок для общественного счастья.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, когда можно будет договариваться с рф.