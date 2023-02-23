Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что в США для первых лиц государства существуют серьезные протоколы безопасности.

Об этом он рассказал на своем канале.

«То, что к нам приезжают высокопоставленные наши партнеры, говорит о том, что никто не боится путина и всех этих медведевых, которые обещают устроить ядерный апокалипсис и все такое прочее. Вот уже мир перебоялся», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, для первых лиц Соединенных Штатов Америки существуют очень серьезные протоколы безопасности. Как отметил Александр Кочетков, первые лица США – это наиболее влиятельные люди по должности в мире, и охраняют их, соответственно, очень серьезно.

«И, если первые лица позволяют себе пребывать здесь, это сумасшедшая поддержка для Украины, это унижение, такой явный внешнеполитический плевок на все эти завывания из кремля, что они могут что-то повторить», - заявил Александр Кочетков.

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