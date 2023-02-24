Публицист Александр Новохатский сообщил, что оккупанты не понимают, какой должна быть конечная цель их деятельности.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«С россией на сегодняшний день у нас никаких правил не закреплено. На сегодняшний день россия не просто играет без правил, она еще и хочет весь мир затянуть в свою какую-то парадигму, какую-то мировоззренческую платформу, которую они сами же не могут выразить», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, россияне сами не могут понять, в какую игру они играют и какова конечная цель этой деятельности. Как отметил Александр Новохатский, какие-то границы, в которых нужно действовать, россияне пытаются для себя установить. Оккупанты устанавливают для себя в своей же игре какие-то правила, которых и придерживаются.
«И в их мире насиловать, грабить, убивать мирное население, то есть совершать военные преступления нормально, это их правила борьбы, их правила экспансии. Они для этого это все и начали», – заявил Александр Новохатский.
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