Политолог-международник Максим Яли объяснил, что сейчас Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы разрушить логистику врага в Крыму и деоккупировать полуостров.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это другая война. Мы уже посмотрели на примере Херсона, других территорий, если ты разрушаешь логистику врага, то он отходит без сталинградов, которые они там обещали, потому что понимают, что в любом случае они проиграют и понесут огромные потери», - объясняет Максим Яли.

Это же, подчеркивает он, произойдет и с Крымом, если мы уничтожим инфраструктуру, потому что Крым – это самый большой логистический хаб, через который идет вся военная помощь на Юг и на Восток.

«Долетают ракеты – и все разрушается. И ничего они не смогут снабжать. Но почему-то мы до сих пор этих ракет не получили. Это было бы намного легче, чем, например, предоставлять нам самолеты, которые требуют подготовки пилотов, которая идет годами, много технического персонала, много чего», - констатирует Максим Яли.

Также эксперт отмечает, что Украине почему-то не дают то, что может стрелять из тех же HIMARS, которые наши военные уже научились отлично использовать. И здесь, подчеркивает он, кроются все ответы на все вопросы, почему эта война до сих пор продолжается.

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