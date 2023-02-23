Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в речи Байдена были месседжи путину.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Байден, находясь в Киеве, привез с собой пакет помощи в 500 миллионов: снаряды, патроны, противотанковые системы, радары. Он показал своим геополитическим партнерам, что надо это делать вместе, что Америка контролирует ситуацию и не бросит Украину, пока мы не победим россию», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, часть визита Байдена была посвящена месседжам путину. Как отметил Дмитрий Спивак, президент США показал путину, что Америка всё еще здесь, ничего не изменилось.

«В своей речи Байден сказал, что война, которую затеяла россия в Украине, судьбоносная, это вызов для всего Запада, и задача для Запада – отсечь и уничтожить россию. Такой мотивирующий визит, мотивирующие месседжи», - заявил Дмитрий Спивак.

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