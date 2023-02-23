Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин хочет заставить Запад говорить с собой.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Главная цель этого выступления путина – это месседж Западу о том, что россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3. Это контроль за стратегическим наступательным вооружением. Это значит, что путин хочет заставить Запад говорить с собой», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, путин пошел на это, потому что понимает безвыходную ситуацию, в которой оказалась российская армия. Как отметил Дмитрий Спивак, у россии больше нет ресурсов, чтобы победить Украину, и это видит и понимает весь мир, и это видят и в кремле, ведь им не удается сейчас даже один город взять.

«О каком наступлении вообще идет речь? Наступление уже идет, оно просто такое «широкомасштабное», что его никто не замечает. Количество помощи с Запада увеличивается, а количество боеприпасов в россии сокращается», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, благодаря чему ВСУ смогут остановить наступление россиян на фронте: «Огневой вал».

Также Politeka сообщала, что Александр Кочетков предположил, на каких направлениях рф попытается осуществить наступление: «Нужен хотя бы призрачный успех».