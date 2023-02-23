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В случае назначения Ивана Федорова мэром Запорожья, горожанам "следует беспокоиться за судьбу теплосетей и молиться за сохранение коммунальных тарифов. А Офису президента нужно будет тщательно контролировать своего ставленника, предвосхищая скандалы, к которым он привел в Мелитополе", или отказаться от этого кадрового решения .

Об этом говорится в публикации "Кто и зачем "десантирует" в Запорожье мелитопольского вояжера Ивана Федорова издание "Багнет".

"Кандидата ОП на должность мэра Запорожья Ивана Федорова сопровождают коррупционные шлейфы. Мэр Мелитополя причастен к грандиозной по местным меркам афере "Эпицентрум". Речь идет о выводе из муниципальной собственности завода "Продмаш" и строительстве в его корпусе офисного центра и гостиницы. выяснили, что землю, на которой расположено здание, горсовет передал в аренду на 25 лет ООО "Добробут-СР". Среди его учредителей - мать Федорова. Депутаты горсовета проголосовали за дробление земли, передав главный участок в аренду предприятию, основанному тестем нардепа и матерью мэра. На этом соглашении город потерял ключевой актив и миллионы гривен, которые можно было привлечь в бюджет от прозрачной продажи здания и земли", - пишет автор.

Вторая коррупционная история связана с незаконной приватизацией объектов городской теплосети.

"Теплоснабжающие объекты без конкурса передавались депутатской арендной комиссией частным фирмам заместителя городского головы Ивана Федорова. Доведя ООО "Мелитопольские тепловые сети" до состояния убыточного, руководство Мелитополя приняло решение создать ООО "Тепло-Мелитополь". После этого решением исполкома горсовета тарифы на тепловую энергию в городе повысили вдвое. Известно, что в ООО "Тепло-Мелитополь" сидят люди Минька и Федорова, - говорится в публикации.