Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что никаким словам и обещаниям россии верить нельзя, а потому нужно довести агрессора до поражения.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Неужели вы думаете, что россия сегодня согласится на уступки? Я думаю, что нет. Я считаю, что как раз торгом станет Крым. Мы понимаем, как только будет потерян Крым, развал россии на 99% происходит через год-два, потому что сегодня Крым – это сакральное место», - заявляет Георгий Биркадзе.

В то же время он отмечает, что при любых договоренностях и соглашениях россия не прекратит огня, поэтому мы не должны на это вестись. Как подчеркивает эксперт, сегодня уже ничего не стоят слова и обещания, которые говорят россияне. В частности, напоминает он, в свое время и песков, и лавров говорили, что никакого нападения на Украину не будет, но произошло все по-другому, поэтому воспринимать их слова серьезно нельзя ни в коем случае.

«Поэтому считаю, что сегодня 100% нам не нужны никакие договоренности с ними, пока они не почувствуют поражение. Когда они будут понимать, что сегодня мы мощные, что у нас есть оружие, мы можем провести контрнаступление, тогда они будут договариваться по-другому», - убежден Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что теперь США сделают все для того, чтобы победа была на нашей стороне.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что старые идеологии больше не могут решать вопросы, которые когда-то и сделать их доминантными.