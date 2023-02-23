Народный депутат Александр Качура сообщил, что Китай может использовать свое сближение с россией в собственных целях.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Китай решил предложить свою формулу мира и презентовать ее 24 февраля. Как отметил Александр Качура, такая активность Китая связана не с попыткой наладить связи с россией, а с попыткой установить свое мировое лидерство.

«Китай, как и США, претендует на мировое лидерство. А мировой лидер, конечно же, обязан иметь свое мнение по всем глобальным вопросам, например, таким, как война в Украине. Китай, наверное, не друг россии, однако может использовать сближение с россией», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул Александр Качура, россия может стать для Китая инструментом давления на главного конкурента – Соединенные Штаты Америки.

«Россия в данном случае будет всего лишь инструментом для Китая в борьбе за мировое лидерство», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, публицист Святослав Вышинский предположил, что ждет Китай в скором времени: «Наблюдаем тревожные звоночки».

Также Politeka сообщала, что Юрий Ванетик рассказал, как США относятся к Китаю.