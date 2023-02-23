Государственная экологическая инспекция Украины приняла участие в Межрегиональном учебно-практическом форуме «Леса Украины: евроинтеграция, война, изменения климата и современные реформы», который состоялся 21 и 22 февраля.

Представителем выступил Дмитрий Заруб, первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины. Он рассказал о деятельности и планах Госэкоинспекции по фиксации повреждений лесов во время военных действий.

Целью мероприятия была разработка предложений по сохранению и восстановлению лесов, реформы лесной отрасли и необходимые изменения, а также на форуме была рассмотрена оценка отраслевой реформы в контексте войны, энергетического кризиса и восстановления экономики.

Организаторы мероприятия популяризировали лучшие решения и международный опыт в этой области.

Модераторами форума были Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды «ПАЭУ», основательница Офиса постоянных решений, и Владислав Антипов, генеральный директор ЦЕРН, Председатель Комитета предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при ТПП Украины.

Мероприятие организовано Программой развития ООН (ПРООН) в Украине в партнерстве с Ассоциацией профессионалов окружающей среды ПАЭУ в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

Это была важная мера для экспертов и заинтересованных лиц, участвующих в развитии лесной отрасли в Украине.