Представителем выступил Дмитрий Заруб, первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины. Он рассказал о деятельности и планах Госэкоинспекции по фиксации повреждений лесов во время военных действий.
Целью мероприятия была разработка предложений по сохранению и восстановлению лесов, реформы лесной отрасли и необходимые изменения, а также на форуме была рассмотрена оценка отраслевой реформы в контексте войны, энергетического кризиса и восстановления экономики.
Организаторы мероприятия популяризировали лучшие решения и международный опыт в этой области.
Модераторами форума были Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды «ПАЭУ», основательница Офиса постоянных решений, и Владислав Антипов, генеральный директор ЦЕРН, Председатель Комитета предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при ТПП Украины.
Мероприятие организовано Программой развития ООН (ПРООН) в Украине в партнерстве с Ассоциацией профессионалов окружающей среды ПАЭУ в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.
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Это была важная мера для экспертов и заинтересованных лиц, участвующих в развитии лесной отрасли в Украине.