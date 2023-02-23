Экономист Алексей Кущ объяснил, что экономика – это также фронт во время войны, и все ее внутренние ресурсы должны быть максимально мобилизованы.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Военная экономика – это экономика, которая нацелена на достижение победы, максимальную концентрацию и максимальную мобилизацию внутренних ресурсов прежде всего материальных, производственных, человеческих», - объясняет Алексей Кущ.

То есть, констатирует он, это своеобразный внутренний фронт, который создается для поддержания основного военного фронта. Соответственно, продолжает гость программы, военная экономика работает для того, чтобы военный фронт опирался на какие-то экономические основы, потому что тыл нужно организовывать с точки зрения экономических процессов.

«У нас есть определенный стереотип, что во время войны экономика должна обязательно падать, то есть она должна обязательно снижаться. Но это не так», - отмечает Алексей Кущ.

В пример он приводит даже Вторую мировую, во время которой, согласно исследованиям западных экспертов, экономики практических всех стран-участниц выросли. Кроме того, добавляет эксперт, США фактически только во время Второй мировой войны преодолели последствия Великой депрессии 1930-х годов.

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