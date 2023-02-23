Кандидат философских наук Леонид Чуприй рассказал, что многие российские философы на самом деле украинские или ученики украинских философов, а потому их традиция исходит из нашей.

Об этом он рассказал в программе «Сковорода и 25 ступенек».

Как отмечает гость программы, пусть российская культура и приватизировала себе многих украинских философов и повсеместно об этом пишет, но они все равно остаются украинскими. Среди российских философов, говорит эксперт, можно назвать Шестова, Бердяева, Соловьева, но, например, Соловьев – ученик Юркевича, а Юркевич – ученик Сковороды. То есть, констатирует он, российская традиция началась с украинской.

«Ильин как раз к Сковороде не имеет никакого отношения. У него вообще совсем другая тенденция. Если Сковорода говорил о том, что человек должен познавать себя и через себя, свою глубину познавать Бога, жить в гармонии с миром, то Ильин пошел совсем по другому направлению», - объясняет Леонид Чуприй.

Как рассказывает эксперт, Ильин говорил о том, что человек – это часть общества, социума – это тот самый винтик, который потом активно использовался в российской философии, а затем российскими политиками. То есть, подчеркивает он, украинская философская школа совсем другая.

«Конечно, российская философия совершенно отлична, если ее можно назвать российской, потому что это скорее такая шовинистическая, тоталитарная идеология», – заключает Леонид Чуприй.

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