Все гениальное – самое простое. Главная суть факторинга состоит в финансировании дебиторской задолженности.

Простыми словами, факторинг – это финансовая услуга, заключающаяся в финансировании предприятия путем продажи своих невыполненных счетов-фактур (или других обязательств по обычному бизнесу) фактора (факторинговой компании, банка, финансовой компании имеющей соответствующую лицензию). Таким образом, предприятие может получить немедленную финансовую поддержку, отступив (проще – продав) свои счета-фактуры, а не ждать их оплаты от клиентов.

Давайте сразу же попытаемся разобрать на примере, возьмем ситуацию из мира сетевых покупателей и поставщиков.

Есть компания, которая занимается снабжением сладостей региональным торговым сетям Киевской области.

01.02.2023 компания подписывает договор поставки молочного шоколада с лесными орешками на сумму 100 000 грн. в сеть из 10 продуктовых магазинов.

Согласно условиям этого договора поставки, покупатель (сеть) должен заплатить за отгруженный молочный шоколад не позднее 60 дней с момента поставки. Таким образом, ориентировочно в апреле 2023 средства должны поступить поставщику.

Таких договоров с отсрочкой оплаты покупателей у компании поставщика около 80%, таким образом, бизнес компании поставщика должен ожидать по 2 месяца каждый раз, пока появятся средства для дальнейшей закупки товара.

Так вот именно факторинг – позволит иметь в постоянном обращении эти средства. Фактор выкупит у компании неоплаченные счета по исполненным обязательствам поставки и сразу перечислит компании поставщику средства за минусом комиссии (по примеру условно 95 000 грн.), а через 60 дней получит 100 000 грн. согласно условиям договора поставки.

Результат этой услуги: для покупателя никаких изменений он получил товар и оплатит его согласно условиям договора; поставщик получил средства сразу и начал новый цикл деятельности, увеличивая объем реализации, количество покупателей и имея постоянно оборотные средства; фактор за счет регулярного финансирования улучшит оборачиваемость поставщика в 3 раза и получит свой комиссионный доход. В результате имеем win-win-win.

Следовательно, торговый факторинг применяется в отношении любых торговых операций и наиболее эффективен для физических лиц-предпринимателей или юридических лиц, регулярно осуществляющих реализацию товаров с отсрочкой оплаты.

Какой опыт стран ЕС следует учесть Украине?

Или модель рынка факторинга для Украины.

Развитие рынка торгового факторинга на примере стран ЕС активизирует и ускорит экономическое восстановление нашей страны. Хотя классический торговый факторинг существует в Украине еще с начала 90-х годов, его уровень проникновения в экономику остается очень низким от показателей стран ЕС.

Средний уровень проникновения факторинговых услуг в ЕС около 11% от национальных ВВП, а у нас, по данным FCI , объем факторинга в 2021 году составил около 0,18% ВВП и это еще до полномасштабного вторжения РФ. У наших соседей (Польши) этот показатель составил 62,8 млрд евро, или почти 11% ВВП, что соответствует средним показателям в ЕС. Причем в Польше произошел прирост в два раза и сформировался он за последние 6-7 лет.

К счастью для микро, малого и среднего бизнеса и в целом для нашей экономики, развитие и повседневное использование торгового факторинга неизбежно ждет Украину. Выбранный нами путь в ЕС заставит менять все государственные системы. В последние несколько лет осознание необходимости развития факторинга растет. НБУ в Стратегии развития финансового сектора Украины зафиксировал планы развития рынка факторинга до 2025 года, и это очень мощный сигнал для бизнеса и финансового сектора.

Сегодня есть несколько значимых задач перед Украиной для формирования действительно эффективного рынка торгового факторинга:

Создание двухуровневой системы управления инвойсами и реестра факторинговых соглашений путем построения ИТ-инфраструктуры, которая будет включать в себя систему инвойсов (Electronic Invoicing system) и Реестр (Trade Financing Documents Registry), и будет хранить информацию о дебиторской задолженности и уплаченных электронных счетах. В таком случае мы получим прозрачную систему, которая исключит мошенничество. Сегодня ЕС имеет значительный опыт в разработке и запуске единых систем, и этот опыт будет полезен для развития рынка факторинга Украины. Просветительская миссия по финансовой осведомленности участников очень важна - по данным опроса поставщиков, проведенного Prozorro в 2021, более 90% опрошенных представителей украинского МПБ никогда даже не пытались получить услуги факторинга. Обязательно нормативно урегулировать разграничение торгового факторинга и приобретение проблемных кредитов.

Открытие рынка факторинга для ММСП в государственных закупках, когда в результате государство является основным заказчиком и соответственно может быть лучшим дебитором для финансового сектора, который имеет значительную ликвидность из-за нежелания брать классические кредитные риски в существующих условиях.







Относительно опыта других стран, который может быть релевантным для факторинга в Украине, нам нужно брать опыт только тех стран, где факторинг уже развит и эффективно регулирован, переходные модели здесь будут лишние. Понятно, что опыт стран, имеющих подобную Украине экономическую структуру и правовую систему – это наиболее эффективный метод.

Начнем снова с примера Польши, где факторинговая индустрия очень развита. Ее развитие прошло через несколько этапов, ключевыми были создание ассоциации факторинговых компаний для развития отрасли и повышения ее прозрачности и принятия законодательных актов, регулирующих факторинговую деятельность, что способствовало повышению доверия к отрасли и ее активному развитию.

Также интересен опыт формирования рынка факторинга в Германии, где и рынок достаточно развит и сформированы высокие стандарты в части регулирования факторинговой деятельности, а законодательная база направлена ​​на защиту прав клиентов и обеспечение стабильности рынка факторинга.

Если в случае с примером Польши низкие требования к фактору способствовали появлению на рынке многих небанковских факторинговых компаний в общем обороте, что в свою очередь обеспечило возникновение финтеха и технологических онлайн решений, то пример Германии наоборот демонстрирует высокие требования к капиталу факторинговых компаний, а подтверждение достоверности. отчетности являются основными мерами по контролю и одинаковы для небанковских финансовых учреждений. Но при этом все участники рынка законодательно защищены.

Учитывая, что послевоенное развитие Украины будет сформировано за средства мировых инвест-фондов, для которых контроль и эффективность являются важными факторами - пример Германии является наиболее релевантным для сегодняшних украинских реалий. Именно немецкая модель способна стимулировать появление качественных факторинговых компаний, которые будут иметь прозрачную бизнес-модель, и смогут привлекать финансирование для развития своих продуктов от институциональных инвесторов типа IFC, USAID и DFC. В целом, для Украины следует формировать регулирование рынка факторинга через его цифровизацию с внедрением ИТ-систем для снижения возможностей коррупции.

Реформирование рынка факторинга может помочь бизнесу в Украине.

Если в сегодняшних условиях военных действий внутреннему B2B рынку факторинга трудно достичь быстрого восстановления из-за высоких рисков неуплаты, то это открывает возможности для B2G (факторинга в государственных закупках) и B2I (международного факторинга или экспортного факторинга). В Украине Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) при активной поддержке западных партнеров обрело вторую жизнь. Так, по данным ЭКА, 80% украинских экспортеров сталкиваются с дефицитом финансирования при осуществлении экспортных соглашений. Предложение экспортного факторинга поможет украинскому бизнесу развиваться, а не выживать и наращивать свой потенциал. Факторинг в формате B2G и B2I поможет бизнесу пополнять оборотные средства и ликвидировать кассовые разрывы. Кроме того, факторинговое финансирование предоставляется без залога.

Конкретные действия по регулированию рынка факторинга происходят именно в эти дни – Национальный банк Украины предложил финансовому сектору к обсуждению Концепцию реформирования регулирования факторинга.

Кроме того, с 2024 года вводится в действие новый Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Он расширит возможности факторинговых компаний по привлечению финансирования, а также позволит улучшить регулирование факторинга, в частности на небанковском рынке.

Виктор Вильчинский, заместитель директора по развитию бизнеса ФК Activitis