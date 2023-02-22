Американский военный Гарри Табах рассказал, что в своем послании Федеральному Собранию путин не сказал ничего нового, а только повторяет то же самое о необходимости остановить НАТО.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Меня очень изумляет, когда КГБшники говорят о чести, о доблести. Человек шел служить в КГБ в 1970-80-ые годы, потому что он был человек чести, доблести, да? Это террористы. Террорист говорит о чести и доблести», - подчеркивает Гарри Табах.

К тому же, спрашивает он, что еще путин мог сказать в своем послании Федеральному Собрании? Военный констатирует, что прошел год, а все, что было обещано, что должно было быть сделано, не получилось.

«А что он говорил все 20 лет, которые он у власти? Одно и то же. Я всегда думал и нас так учили, что у КГБшников есть фантазия, чувство умора. Никакой фантазии, никакого даже чувство умора нет. Тупость. Он тупо одно и то же говорит 20 лет», - констатирует Гарри Табах.

Как напоминает гость программы, раньше путин говорил, что, если бы они не зашли в Афганистан, то завтра там бы было НАТО, если бы не взяли Крым, то завтра бы там было НАТО. Сейчас же, добавляет военный, путин говорит то же самое: если бы они не начали войну с Украиной, то сейчас бы там было НАТО.

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