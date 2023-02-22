Политолог Руслан Бизяев заявил, что 2022 год навсегда изменил Украину и мир, а старые идеологии больше не могут решать когда-либо и сделать их доминантными.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, почти год прошел с того момента, когда на территорию Украины пришла кровь, пришла смерть, пришла война. Он подчеркивает, что этот год навсегда изменил Украину и стал триггером того, что навсегда изменился мир. В частности, констатирует политолог, старый мир умер.

«С моей точки зрения то, что мы сейчас наблюдаем, – это переход конфликта на другой уровень, уровень уже более глобальный. Старые концепции – pax americana, pax britannica, евроцентризм, «русский мир», «Армия, мова, віра» – начинают терять свой вес. Они уже не могут решить те вопросы, с помощью которых стали доминантными идеологиями», - объясняет Руслан Бизяев.

Тем не менее, добавляет он, для того чтобы они умерли, нужно несколько вещей. Во-первых, рассказывает эксперт, это время, во-вторых, это такие события, которые внутренне всколыхнут эти концепции, в-третьих, это достаточно существенный мировой кризис, не только военно-политический, но и гуманитарный, гуманистический.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что 24 февраля может и не быть никакой эскалации или ракетных атак.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как будет идти война в ближайшее время.