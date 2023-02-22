Военный Святослав Дубина сообщил, что все украинские чиновники должны сконцентрироваться сейчас на уничтожении врага.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Если бы я был законодателем, то я бы инициировал два закона. Первый – через мобильные телефоны установить, где каждый чиновник находился и что делал первые три недели войны. Если он не осуществлял мер по обеспечению безопасности государства, то должна осуществляться автоматическая люстрация», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, второй закон должен касаться проверки деятельности чиновника в течение года войны. Как отметил Святослав Дубина, главная функция, которую должен выполнять чиновник, – обеспечение жизнедеятельности государства. И когда государству грозит враг, чиновники должны сконцентрировать все свои силы на его уничтожении.
«То есть людям, которые не защищали свое государство, нужно запретить дальнейшее трудоустройство в системе государственного управления», - добавил Святослав Дубина.
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