Военный Святослав Дубина сообщил, что украинцы всегда должны реагировать на агрессию россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На лепетание последнего диктатора Европы даже никто не обращает внимания. Это всё результат самоотверженной борьбы украинцев за свое право быть свободными. Очень часто недооценивают украинское общество, говорят, что мы не готовы, что против нас большие силы», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, оказалось же, что украинский народ способен превратить вторую армию мира в труху. Как отметил Святослав Дубина, с врагом необходимо бороться, его необходимо ставить на место, чтобы он начал себя адекватно вести и уважать остальных. Именно поэтому украинцы должны продолжать бороться с рф, реагировать на ее агрессию.

«У врага должна быть рефлексия, что здесь, если он придет устанавливать свои правила, ему обязательно дадут в морду. А для этого нам нужно готовиться», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, благодаря чему украинцы смогли дать отпор оккупантам: «Россия ошиблась».

Также Politeka сообщала, что военный эксперт рассказал, как будет идти война в ближайшее время.