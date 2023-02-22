Идеолог Олесь Доний объяснил, что нельзя все время только бороться и страдать, государство нам нужно для того, чтобы достичь счастья.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ступень №25 очень легко запоминается – «Будь счастливым». По-моему, из всех 25 пунктов, 25 ступеней эта – самая главная в моей концепции мировоззренческой реформации», - отмечает Олесь Доний.

Как он отмечает, на протяжении долгих веков все наше политическое мнение направляло украинцев на борьбу за государство, язык, на это была и направлена наша национальная идея. Язык и государство, констатирует эксперт, – это важные вещи, но всю жизнь страдать или бороться – нет.

«Должна быть цель, для чего существуют борьба и страдание. Так вот, борьба и страдания должны быть ради счастья каждой украинки и каждого украинца. К сожалению, украинская национальная идея, украинская политическая мысль до этого раньше не доходила», – объясняет Олесь Доний.

По словам идеолога, у национальной идеи должна быть цель, и эта цель – счастье для каждого украинца. Он подчеркивает, что само государство не может быть целью, как утверждают, в частности, сторонники Донцова и Михновского, а государство должно быть средством для достижения счастья.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Гладких рассказал, что во многих государствах уважение достоинства человека – это обязательный элемент мировоззренческой модели.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что россия руководствуется философией постоянного захвата чужих земель.