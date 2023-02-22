Граждане Украины считают, что после победы опытность политика будет важнее его новизна: 44,6% против 34,4%. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 26-27 января 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Отвечая на вопрос «Какое качество политика будет более важным после победы: новизна или опытность?», треть респондентов (34,4%) избрали новизну: 9,4% ответили «исключительно новизна», 25% – «скорее новизна». А 44,6% опрошенных выступают за опытность: 30,9% ответили «скорее опытность», 13,7% – «исключительно опытность». Каждый пятый респондент (20,9%) не определился с ответом.

Говоря о том, какие политические силы можно назвать «новыми», 39,5% респондентов во главу угла поставили партию Приюта «24 августа», одновременно с этим 7,6% назвали эту партию опытной. Партию «Слуга Народа» новой назвали 19,1%, а опытной – 27,8%. Далее следуют партия «Голос», которую 9,8% назвали новой, а 8,3% – опытной, и партия Разумкова (8,9% – новая, 3,5% – опытная). Партию Европейская Солидарность новой назвали 6,8%, а по опытности она оказалась на первом месте, набрав 38,9%. Партию «За Будущее» новой считают 5,9% респондентов, а опытной – 8,3%. Все остальные предложенные политические силы набрали менее 5% новизны. Не определились с ответом на новизну партий 24% опрошенных и на опытность партий – 4,9%.

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Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 26-27 января 2023 г.