Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что приезд Байдена в столицу Украины свидетельствует о том, что теперь США сделают все для того, чтобы победа была на нашей стороне.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Это был очень мощный шаг. После всего, что произошло, могу сказать, что, не дай Бог, если что-то пойдет не так у нас на фронте, ответственность сейчас взял на себя Байден и это будет прежде всего его поражение», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

После визита президента США в Киев, убежден он, Байден и все американцы сделают все для того, чтобы победа была за Украиной. Поэтому, констатирует эксперт, это событие было очень мощным, символическим и историческим.

«У меня никогда не было каких-либо сомнений относительно нашей победы, но, если у кого-то были такие сомнения, вы можете быть уверены в том, что после этого приезда никогда не будет такого, чтобы государство-террорист №1 российская федерация хоть какую-то победу одержала», – утверждает Георгий Биркадзе.

Поэтому, отмечает эксперт, будем ждать и надеяться, что нам предоставят самолеты, дадут танки и мы одержим победу в этом году. Очень важно, подчеркивает он, чтобы у нас не было такого конфликта, как с 2014 года.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что на самом деле путин не так уж привязан к нумерологии.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал визит президента США в Киев.