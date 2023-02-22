Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что приезд Байдена в столицу Украины свидетельствует о том, что теперь США сделают все для того, чтобы победа была на нашей стороне.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Это был очень мощный шаг. После всего, что произошло, могу сказать, что, не дай Бог, если что-то пойдет не так у нас на фронте, ответственность сейчас взял на себя Байден и это будет прежде всего его поражение», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
После визита президента США в Киев, убежден он, Байден и все американцы сделают все для того, чтобы победа была за Украиной. Поэтому, констатирует эксперт, это событие было очень мощным, символическим и историческим.
«У меня никогда не было каких-либо сомнений относительно нашей победы, но, если у кого-то были такие сомнения, вы можете быть уверены в том, что после этого приезда никогда не будет такого, чтобы государство-террорист №1 российская федерация хоть какую-то победу одержала», – утверждает Георгий Биркадзе.
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Поэтому, отмечает эксперт, будем ждать и надеяться, что нам предоставят самолеты, дадут танки и мы одержим победу в этом году. Очень важно, подчеркивает он, чтобы у нас не было такого конфликта, как с 2014 года.
Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что на самом деле путин не так уж привязан к нумерологии.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал визит президента США в Киев.