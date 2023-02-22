20 февраля в столичном театре «Созвездие» состоялась театрализованная презентация книги Олеся Дония «Сковорода и Мы».

Об этом Олесь Доний рассказал в своем Facebook.

В день визита американского президента Джо Байдена в Киев Олесь Доний представил свою книгу «Сковорода и Мы» в театре «Созвездие» в Киеве. Важно отметить, что сама презентация была театрализована, а каждый из 9 соавторов, общаясь с аудиторией, выступил со своим посылом, а потом для зрителей подготовили музыкальную программу и автограф-сессию.

Именно благодаря Алексею Кужельному, который является руководителем театра «Созвездие» и также соавтором книги, презентация была гостеприимной, театральной, полной духа самого странствующего философа и держала аудиторию в интриге.

Среди выступавших на презентации соавторов были, конечно, автор идеи и составитель книги «Сковорода и Мы» Александр Доний, аниматор Александр Олялин, певица Анна Заклецкая, главный редактор журнала «Вселенная» Дмитрий Дроздовский, ректор Академии современного искусства им. Сальвадора Дали Александра Гуменна, доктор исторических наук Павел Гай-Нижник, доктор философских наук Тарас Кононенко и эпатажный бизнесмен Гарик Корогодский.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Сазонов заявил, что желание путина вписать себя в историю перечеркнуло все достижения россии.

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