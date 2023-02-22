Народный депутат Александр Качура сообщил, что путин во всех бедах обвинил западные страны.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, невозможно найти где-то еще большее количество лжи, вранья, чем в обращении путина. Как отметил Александр Качура, в своей речи президент рф сначала утверждал, что россия ни на кого не нападала, и сам же через несколько минут опровергал себя и хвастался украденными украинскими территориями.
«По мнению путина, Запад заставляет российский народ страдать, именно Запад осуществил вторжение в Украину, именно Запад отправил на убой сотни тысяч россиян и миллионы заставил выехать из страны», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, путин в своей речи пытался во всем обвинить именно западные страны, пытаясь снять с себя всю вину.
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«Если же в обращении путина слово «Запад» заменить на слово «путин», то чудесным образом вся ложь превращается в настоящую правду», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура сообщил, на что рассчитывал путин, когда начинал войну: «Выходит всё наоборот».
Также Politeka сообщала о пустых разговорах: политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему выступления путина никого уже не интересуют.