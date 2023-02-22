Политический эксперт Валентин Гладких рассказал, что во многих странах уважение достоинства человека – обязательный элемент мировоззренческой модели, поскольку это отличает человека от всего бесчеловечного.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, если посмотреть на английском языке – dignity, если на украинском – гідність, если на русском – достоинство. Но, подчеркивает он, следует понимать, что «достоинство» и «гідність» - это не совсем синонимы. В частности, говорит эксперт, если мы говорим о «достоинстве этого товара», «достоинство мерседеса заключается в том, что», то мы не можем сказать «гідність мерседеса».

«На самом деле человеческое достоинство – это то, что имманентно заложено в человеке по факту рождения. Это вовсе не означает, что у нас есть какие-то выдающиеся добродетели», - объясняет Валентин Гладких.

По его словам, достоинство – это то, чем наделен каждый человек в противовес всему бесчеловечному. К тому же, добавляет эксперт, это то, что мы имеем безотносительно к своим социальным, половым, морально-этическим, психологическим особенностям.

«Сам факт наличия достоинства требует уважения этого достоинства, признания и уважения. Поэтому в большинстве мировоззренческих моделей государств мира есть уважение, это безусловная ценность», - констатирует Валентин Гладких.

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