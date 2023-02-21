Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что все ждут от путина каких-то шагов, когда кремль объявляет о его очередном выступлении.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Выступлению путина не придают большого значения в цивилизованном мире, мне кажется. Потому что, если нет никаких шагов, то есть решений каких-то политических важных, которые примет путин, то все его выступления совершенно никому уже не интересны», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, интересны миру только шаги путина. Но за войну он сделал только два шага: начал войну и объявил мобилизацию. Как отметил Михаил Шейтельман, всё остальное – это пустые разговоры, которые абсолютно никому не интересны.

«Если он не принимает решения, то это всё даже не попадает ни в какие мониторинги», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман заявил, что, пока президент россии на коленях не будет просить прощения, так разговоров не может быть никаких.

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура сообщил, на что рассчитывал путин, когда начинал войну: «Выходит всё наоборот».