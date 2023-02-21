К этому причастны также его родственники, так называемое ОПГ Павлики (лидеры Кирилл и Александр). Сначала они украли около 500 миллионов гривен якобы на закупке оборудования, которого нет в природе. Правоохранители, кстати, его тоже нигде не нашли, но нашли схему вывода всей суммы в оффшор.

Пару последних дней на интернет-ресурсы пиарщики Виталия Кличко «заливают новость», что якобы будет строиться метро на массив Виноградарь (которое и так уже 5-й год как строится). Они действуют на опережение ситуации, когда уже украдены крупные бюджетные средства командой Брагинского.

Затем, несмотря на войну и экономию государством средств, украли еще более 500 миллионов гривен, накупив новых «Мерседесов» и других ценностей. А когда коррумпированные правоохранители начали «сливать» команде Брагинского информацию о том, что скоро, возможно, Брагинскому придет время за все отвечать, то пиарщики Кличко придумали, как «вдувать» в уши киевлян ерунду о «строительстве тоннеля» (его построили еще 2 года поэтому). Также пошли страшилки о неких «техногенных авариях». Они фактически предупреждают киевлян, что деньги в очередной раз просто зароют в землю!





Но общественность столицы этого больше не допустит! В Украине уже есть зарубежные ревизоры, все материалы хищения на этом строительстве будут им предоставлены! Есть и вопрос к правоохранителям, почему до сих пор не сидят члены «ОПГ Павлики» (родственники Брагинского). Мало того, еще перед Новым годом-2023 они незаконно получили на свою компанию «Теплоэнергоавтоматика» 70 миллионов гривен из бюджета столицы на какое-то «корректировка»… Где эта компания, поглотившая 500 миллионов гривен, никто объяснить не может. Почему Смирнов, бывший менеджер той самой «Теплоэнергоавтоматики», сейчас руководит дирекцией строительства КП «Киевский метрополитен», почему Смирнов с Брагинским до сих пор не за решеткой за мародерство во время войны, за хищение 500 миллионов гривен, покупку «Мерседесов» и прочего?

Или, возможно, правоохранители в теме и доле? К тому же Брагинского неоднократно замечали в компании стражей порядка... Общественность не даст коррупционерам просто так выйти безнаказанными из этой кражи в общей сложности на миллиард! Сегодня уже конец февраля-23, а деньги они украли еще в октябре-22, прошло более 4 месяцев. А Брагинский только сегодня начал рассказывать новые «сказочки» о каком-то строительстве! Как говорится, «кина не будет»! Как Кличко будет отвираться перед зарубежными инвесторами, уже никто не знает, при том что они ему просто больше не верят.





