Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сообщил, что в Украине надо запускать рынок земли для юридических лиц.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Мы ждем победы. Когда будет победа, тогда будет более понятно, в каком состоянии будет экономика. А потом будет следующая ситуация: война показала, что в Украине есть вещь, которая стоит триллионы долларов, и это земля», - сообщил Александр Охрименко.

По словам экономиста, в Украине после войны необходимо запустить рынок земли, тогда возможно будет поднять экономику нашей страны на новой уровень. Как отметил Александр Охрименко, уже с 2024 года в Украине будет запущен рынок земли именно для юридических лиц, что очень сильно его расширит.

«Я это рассматриваю с точки зрения, что войны нет. Вот тогда действительно у нас будут работа, зарплата, деньги», - заявил Александр Охрименко.

Как писала ранее Politeka, экономист Ярослав Романчук объяснил, почему в Украине необходимо реформировать экономику уже сейчас.

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