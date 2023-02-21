Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал визит президента США в Киев и заявил, что это был сигнал россии, что Украина и дальше будет получать американскую помощь.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Господин Байден рекордсмен по приездам к нам из всех американских политиков. 6 раз он приезжал до этого, а в седьмой раз – это был приезд уже в статусе президента Соединенных Штатов. Считаю, что он очень хорошо знает наше государство, нашу страну», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По случаю он напоминает, что ни Трамп, ни Обама за свои два президентских срока так и не приезжали в Украину, а Байден сделал этот исторический шаг и показал, на чьей стороне США и цивилизованный мир.

«Было послание дьяволу (ред. – путину), что Украина остается в интересах Соединенных Штатов. Очень многое сказал Байден. Хочу напомнить, что сегодня Америка уже где-то 115 миллиардов долларов выделила на Украину», - отмечает Георгий Биркадзе.

Самым главным, утверждает эксперт, был тезис, что помощь Соединенных Штатов Украине в дальнейшем будет только увеличиваться, если же кто-то думает, что будет иначе, то он очень ошибается.

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