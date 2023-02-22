Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что сегодня у нас не должно быть никакой паники по поводу ракетных атак или эскалации на Востоке, поскольку ВСУ тоже готовятся.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

По словам эксперта, российско-украинская война будет решаться только на поле боя, а что будет дальше – это уже вопрос к тому, как разрешится ситуация. В то же время наша победа, убежден он, однозначна, но путь еще не прост.

«У нас не должно быть сейчас нагнетаний и паники, что будут ракетные атаки. Мы насыщаемся средствами противовоздушной обороны, будем отбивать. Наши военные будут поступать так, как действовали всегда. Это же не в первый раз, к сожалению, мы в таком состоянии. Будут атаки на Востоке и наступательные действия, да, они могут там интенсифицироваться, есть риски возможных новых направлений, это тоже может происходить, но эта ситуация не фатальная и критическая, она сложная», - объясняет Александр Мусиенко.

Сейчас же, констатирует он, нужно делать то, что делают наши военные: отбивают атаки, выстраивают оборону. Кроме этого, добавляет эксперт, нужно консолидировать мировую поддержку для того, чтобы оказывали оружие, а переговоры в ближайшей перспективе не видны, их просто не может быть, стороны на разных позициях.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что поставки дальнобойных ракет для Украины – это историческая новость.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, благодаря чему ВСУ смогут остановить наступление россиян на фронте.