Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что на самом деле путин не так уж привязан к нумерологии, а потому 24 февраля может и не быть никакой эскалации или ракетных атак.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Я в последнее время в информационном пространстве довольно часто слышу, что путин привязан к символизму, к датам и т.д. Насколько я знаю, есть деятели на россии, которые рассказывают о привязанности к шаманам, что шойгу перешел от шаманов к буддистам, реинкарнация и т.д. путин привязан не к нумерологии, мне кажется», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он напоминает, 8.08.2008 – это дата вторжения российских войск в Грузию, исходя из дат, полномасштабная война против Украины должна была начаться 22.02.2022. Тем не менее, констатирует эксперт, 22 февраля прошло, прошло и 23-е, а наступление произошло аж 24-го, то есть нет никакого символизма в датах.

Далее, продолжает он, все готовились к российскому победобесии 9 мая, но была лишь речь путина и все. Так же, добавляет эксперт, ситуация нагнеталась относительно 24 августа, ведь это День Независимости Украины, россия стягивала авиацию к границам, но большинство тревог тогда были из-за имитации атак, то есть противник только оказывал психологическое давление.

«То есть какого-то символизма нет. Я не думаю, что есть какая-то привязанность к датам. Мне кажется, что как раз в россии отслеживают наше информационное пространство и они могут сделать какую-то ракетную атаку не 24-го, а 23-го, 22-го, 25-го или 26-го специально», - предполагает Александр Мусиенко.

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