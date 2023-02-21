Военный Святослав Дубина сообщил, что во время войны сплотилось не только украинское общество, но и весь Запад.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россия ошиблась в украинском обществе. Украинское общество проявило себя очень сплоченно. И нам очень повезло с нашим Главнокомандующим Вооруженных сил Залужным, который теми силами, которые были, распорядился очень грамотно», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, дать отпор россии также помогли украинцы, которые с первых дней войны добровольно пошли на фронт или начали волонтерить, помогая украинской армии. Как отметил Святослав Дубина, именно благодаря этому россии не удалось осуществить тот план, который она задумала.

«В принципе, это те успехи, которые позволили консолидировать и общество внутри, и Запад. Сейчас мы видим коалицию из уже 55 стран, которые готовы давать нам вооружение», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».

Также Politeka сообщала, что Политолог Аббас Галлямов рассказал, как война повлияла на россию: «Свои возможности эффективно действовать исчерпали».