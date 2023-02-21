Юрист и военный Святослав Дубина сообщил, что система власти в государстве должна быть ориентирована на компетентных людей.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Почему у чиновника нет мотивации выполнять свои функциональные обязанности? На сегодняшний день система впитывает людей, которые видят должность как возможность, а не как ответственность», - сообщил Святослав Дубина.
По словам юриста, чиновники, которые идут во власть, в первую очередь должны чувствовать ответственность перед людьми, перед своим народом. Как отметил Святослав Дубина, система власти в государстве, политика должны быть ориентирована на хороших людей, на компетентных профессионалов.
«Должны быть те же конкурсы, отбор на конкурсах, должно быть морально-этическое поведение, должен быть полиграф. Ну то есть должны просматривать его (чиновника – Ред.) материальное состояние, чем он занимался на протяжении последних 5, 10 или 15 лет, какие у него достижения», - заявил Святослав Дубина.
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