Народный депутат Александр Качура сообщил, что уже все в окружении путина понимают, что всё идет не по плану.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, путин пытается отвлечь внимание россиян от того, что на самом деле происходит на фронте. Как отметил Александр Качура, путин считал, что молниеносно захватит всю Украину и войдет в историю как великий стратег, а Запад даже не успеет ввести санкции против рф.

«А на самом деле выходит всё наоборот. Ты (путин – Ред.), твоя страна, твой народ становятся изгоями. Тебя официально в этой войне не поддержала ни одна страна мира», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, всё, что остается путину в такой ситуации, — это постоянно повторять, что всё идет по плану. Хотя, как рассказал Александр Качура, даже придворные лакеи путина уже понимают, что это не так.

«А Украина обязательно победит, здесь даже нет сомнений», - добавил Александр Качура.

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