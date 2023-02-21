Идеолог Олесь Доний объяснил, что россия руководствуется философией постоянного захвата чужих земель и иначе себя даже мыслить не может.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нам мешают имперские мечты, нам мешают имперские амбиции. Вот у наших соседей, у россии имперские мечты и амбиции стали частью национальной идеи. россия живет и мечтает жить приращенными территориями. Причем это не только во времена путина», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, россия всегда жила по философии, что ей нужно больше и больше захватить земель – так она создавалась, так она живет и иначе представить себя просто не может.

«Мечты о Кубане были, мечты о Зеленом Клине у наших патриотов были постоянно. Поехать и что-то провести в Донецке, Луганске или в Крыму, что-то такое, чтобы влияло на распространение украинской культуры, а не вызывало сопротивление, то есть не просто приехать, топнуть ногой и сказать, что это наша земля, а при любви что-то сделать – вот на этого времени не хватает», - отмечает Олесь Доний.

Поэтому, констатирует идеолог, имперские мечты – деструктивны, они мешают и от них следует избавиться. К тому же, добавляет он, разгильдяйство в отношении собственной страны в определенной степени стало предпосылкой российской оккупации украинских земель.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что 13 февраля стало днем победы в сражении за энергетику.

Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что факт фальсификации выборов свидетельствует о неспособности нации отстаивать свои права и свободы.