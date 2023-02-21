Топ-темой, безусловно, стал исторический визит президента США Джо Байдена в Киев. Примечательный выбор даты визита – перед годовщиной российского вторжения.

В то время как СМИ нагнетали истерию по поводу того, что Россия пытается путем ядерного шантажа помешать визиту президента США Джо Байдена в Европу и ослабить международную поддержку Украины, в Киев прибывает американский лидер.

Сильный ход.

Не анонсированный визит президента США Джо Байдена в Киев, по моему мнению, дает ряд однозначных посылов руководству как российской федерации, так и западных партнеров по Украине.

Главный из которых — путину дают четко понять, что Украина один на один не останется и может рассчитывать на дальнейший расширенный характер помощи Запада и в первую очередь США.

Байден дает однозначно понять России, что Украина находится в орбите военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки и Соединенные Штаты рассматривают ее как ключевого военно-политического партнера на постсоветском пространстве.

Прозвучали новые заявления по расширению как макроэкономической, так и военно-технической помощи со стороны Штатов. Причем речь идет о наступательных видах вооружения.

Визит Байдена также четкий сигнал российской федерации о том, что ее попытки вернуть Украину в зону своего влияния будут нивелированы американской стороной. Ей буквально в лоб говорят о невозможности повторения сценария февраля-2022. О том, что все ее попытки вернуть Украину к орбите своего влияния обречены на провал. О том, что лучше отступить сейчас, пока агрессору не нанесли сокрушительное поражение.

Более того, этим дается четкий сигнал относительно дальнейшего хода военного противостояния в Украине.

То есть речь идет не только о предоставлении расширенной военно-технической помощи, финансовой, макроэкономической, но и соответственно, рассматриваются дальнейшие процессы по интеграции Украины как в структуры НАТО, так и ЕС.

Это фактически гарантии безопасности. Если лидер первой страны в мире приезжает, это дает четко понять российской стороне, что вопрос изменения дальнейшего существования украинского государства не рассматривается априори.

Еще один сигнал – странам Европы. Им дают понять, что нужно еще больше увеличивать и макрофинансовую и военно-техническую помощь Украине. И не просто увеличить, но и ускорить такой вид поддержки.

Дмитрий Снегирев











