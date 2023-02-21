Государственная экологическая инспекция Украины сообщает, что общая площадь засоренных земель на территории Луганской области составляет 6030720,00 м2.

Следовательно, в период боевых действий на территории Луганской области экологическая ситуация значительно ухудшилась. Интенсивные боевые операции, использование тяжелой военной техники и артиллерии привели к загрязнению воздуха и водных ресурсов, повреждению природных экосистем и снижению биологического разнообразия. Экологические последствия боевых действий могут нанести серьезный ущерб окружающей среде и здоровью людей на длительное время. С октября месяца 2022 г. началась деоккупация Луганской области от вооруженных формирований российской федерации. Часть территории Луганской области перешла под контроль Украинской власти, однако враг продолжает наносить удары по деоккупированным населенным пунктам с помощью тяжелого вооружения и авиации ударами, которыми разрушает объекты как общественной застройки, так и объекты инфраструктуры и административные здания. области почти уничтожены полностью. Нахождение на всей территории области несет угрозу жизни и здоровью людей из-за большой плотности вражеского огня.

Стоит отметить, что в связи с постоянными обстрелами отсутствует возможность должным образом организовывать захоронения людей, их хоронят прямо во дворах жилых домов. По состоянию на 21.02.2023 с начала войны официально в области погибли 423 человека, из них 36 детей, также в связи с отсутствием энергоснабжения, газа и воды, население разводит костры во дворах домов и готовит еду на улице возле своих домов, что составляет дополнительную угрозу их жизни и здоровью во время обстрелов.