Предприниматель и политический консультант Юрий Ванетик сообщил, что США и Китай продолжают заключать коммерческие сделки.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам предпринимателя, между Китаем и Соединенными Штатами Америки сложились мутные отношение, в которых есть немного и кооперации, и конфронтации, и конкуренции. Как отметил Юрий Ванетик, несмотря на критику, несмотря на разные взгляды, государства продолжают заключать между собой коммерческие сделки.
«Я думаю, что эти отношения сильно не изменились, это всегда было. В этих отношениях Китай – как чужой сотрудник, которому ты не доверяешь, или рыночный игрок, которого нельзя игнорировать», - сообщил Юрий Ванетик.
Как подчеркнул предприниматель, между Китаем и США всегда были неоднозначные отношение, которые особо никогда не менялись.
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«Я бы сказал, что вот такие отношения. Это не соратник (Китай для США – Ред.)», - заявил Юрий Ванетик.
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