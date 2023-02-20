Предприниматель и политический консультант Юрий Ванетик сообщил, что большинство американцев считает, что необходимо поддержать Украину в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мое мнение, что нужно их (оккупированные территории – Ред.) отстоять. Но опять же, здесь играет роль много факторов. Но в Америки есть меньшинство, которое считает, что это (война – Ред.) не наше дело, что Украина под вопросом, кто-то считает, что нужно просто быть гуманным и отдать что-то, чтобы не было продолжения», - сообщил Юрий Ванетик.

По словам предпринимателя, такое мнение очень не распространено в США, и его мало кто поддерживает. Как отметил Юрий Ванетик, большинство американцев считает, что Соединенные Штаты Америки должны поддержать Украину в войне, помочь ей выгнать врага с оккупированных территорий.

«Большинство считает, что мы должны поддержать суверенность Украины, чтобы она выгнала агрессора», - заявил Юрий Ванетик.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Запад помогает Украине: «Это надо останавливать».

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