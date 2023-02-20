Военный Святослав Дубина сообщил, что ВСУ необходимо больше высокоточного вооружения, чтобы остановить наступление рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Они (оккупанты – Ред.) устраивают сейчас мясной вал. Они сейчас сконцентрировали свои усилия на более ограниченном участке: это буквально от Сватово на севере и где-то до границы Запорожья с Донецком в направлении на Мариуполь. Вот эта территория где-то 150-200 километров», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, на этом участке фронта россия сконцентрировали где-то около 300-400 тысяч военных. Как отметил Святослав Дубина, таким «мясным валом» враг пытается проломить оборону украинской армии. ВСУ, чтобы остановить такое количество мобилизованных на фронте, необходимо больше огневых средств для поражения врага.

«Для того, чтобы остановить этот мясной вал, нам нужно организовать огневой вал. И для этого нам, конечно, нужно больше средств поражения и больше высокоточного вооружения», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, как Украина может минимизировать свои потери на фронте.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».