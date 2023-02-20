Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что темные дни в Украине прошли, ведь 13 февраля в Укрэнерго заявили, что больше нет необходимости в отключениях света.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Факты настоящих военных побед Украины. И я сейчас уже не про Угледар, который мы с вами уже давно отметили, танцевали, праздновали. Я про победу в большой битве. Возможно, не все заметили, но 13 февраля стало пусть не днем победы в войне, но, на мой взгляд, днем победы в битве за энергетику», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, в октябре российская федерация объявила войну украинскому мирному населению, заявив, что будет уничтожать энергетическую инфраструктуру, вообще городскую инфраструктуру своими ракетными обстрелами, поставки электроэнергии, воды, тепла в дома. Цель их, констатирует эксперт, была заморозить как можно больше украинцев, лишить их света, тепла, воды, уморить их холодом.

«Депрессия началась, конечно, у многих в эти темные, самые темные дни, с трудом мы их как-то переживали. И вот темные дни миновали, час искупления пробил. В Укрэнерго в понедельник заявили, что больше нет необходимости в отключениях», - констатирует Михаил Шейтельман.

Прежде всего, объясняет политтехнолог, это заслуга нашей ПВО. По его словам, за все это время союзники поставили нам огромное количество средств ПВО, а наши военные сумели научиться ими пользоваться. В частности, отмечает эксперт, процент уничтожения высокоточных ракет стал превышать 90%.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что поставки дальнобойных ракет для Украины – это историческая новость.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе сообщил, что МВФ выдвигает перед Украиной 2 основных требования.