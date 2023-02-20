Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что даже после ядерного удара рф ход войны никак не изменится.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Да, там (в россии – Ред.) есть ядерное оружие. Могут ли ударить? Могут ударить. А теперь нужно просто логику построить. Допустим, не дай Бог, они кнопку нажали, и прилетело что-то из их арсенала тактического ядерного оружия. Это повлияет как-то на общий ход войны? Нет, никак не повлияет», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, даже после удара россии тактическим ядерным оружием по территории Украины ситуация на фронте никак не изменится. Как отметил Дмитрий Спивак, это не может повлиять на ход войны так же, как и удары рф по энергетической украинской инфраструктуре.

«И современная история показывает, что нельзя победить в войне на большой территории против большого государства, если ты просто бьешь ракетами по инфраструктуре. И даже тактический ядерный удар на общую картину не повлияет», - заявил Дмитрий Спивак.

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