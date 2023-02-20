Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что россия уже проиграла войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, у россии нет потенциала подготовить широкомасштабное наступление. Как отметил Дмитрий Спивак, россии не хватает человеческого ресурса, который очень быстро заканчивается. Даже если кремль бросит на фронт еще несколько тысяч мобилизованных, они там же на фронте и погибнут.

«Всё, что там вагнеровцы по тюрьмам и по зонам мобилизовали, половина там уже «двухсотые». Потому что искусству воевать надо ж учиться, нельзя с зоны кидать сразу на передовую. Кидают их, как мясо», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул политический деятель, россия пытается мясом просто закидать восточную часть Украины, чтобы что-то там завоевать, но это все равно никак не изменит ход войны и ситуацию рф на фронте.

«Стратегически, геополитически, тактически и оперативно, я считаю, что россия войну здесь проиграла, а Украина выиграла», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о проблемах в рф: «Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Тарас Загородний рассказал, как танки помогут Украине на фронте: «Не думаю, что будет поздно».