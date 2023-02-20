Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий объяснил, что ДФТГ – это люди, которые занимаются патрулированием, гуманитаркой, эвакуацией и перевозкой раненых.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«ДФТГ в структуре ТРО. Каждая ДФТГ имеет отношение к тому или иному воинскому подразделению. В данному случае мы имеем отношение к бригаде», - объясняет основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий.

Как он рассказывает, ДФТГ занимается патрулированием, стоят на блокпостах, обучают прибывших и так далее. Именно ДФТГ, подчеркивает военный, обязана выступать на защиту, это уже подготовленные члены, грубо говоря, но не мобилизованные.

«Здесь речь идет о людях, которые с автоматом в руках практически каждый день патрулируют улицы города в комендантское время, проводят учения. Грубо говоря, это те люди, которые прошли сборы», - отмечает Павел Патарецкий.

По словам гостя программы, патрулирование – это основная задача сегодня, но также там есть люди, которые обучают других своим навыкам, занимаются перевозкой раненых, эвакуацией, гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Патарецкий рассказал, почему россия решила наступать 24 февраля.

Также Politeka писала о том, что Патарецкий рассказал, что такое спецподразделение «Хорт».