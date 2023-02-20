Народный депутат Александр Качура сообщил, что поставки дальнобойных ракет для Украины – это историческая новость.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, премьер-министр Британии Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что страна готова поставлять Украине дальнобойные ракеты для победы в войне.

«Это поистине историческая новость. Это те самые красные линии, о которых постоянно верещали в россии», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, мир, поставляя Украине подобное вооружение, дает понять российской федерации, что никакие красные линии уже не могут запугать Запад и остановить поставки вооружение для победы ВСУ.

«Оружие Украине будут поставлять до полной победы над этой недоимперией», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков сообщил два подхода к поставкам вооружения Украине: «Диаметрально противоположные».

Также Politeka сообщала, что Михаил Шейтельман рассказал, как идет подготовка Украины к контрнаступлению: «Всё будет по плану».