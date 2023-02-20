Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что МВФ выдвигает перед Украиной 2 основных требования, первое – это сокращение внутренних расходов, и второе – это борьба с коррупцией.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, это неправда, что МВФ не дает кредиты странам, которые находятся в состоянии войны, потому что такие случаи уже были 2-3 раза, в частности, средства в такой ситуации предоставляли Ираку.

«Кстати, они ведь ничего такого страшного от нас не требуют. Они требуют, во-первых, сократить внутренние, так скажем, затраты, то есть сократить людей. Это самое непростое и наиболее сложное. И второе – это борьба с коррупцией. Это два основных требования», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По его мнению, Украина 100% получит деньги, хоть это и будет тяжело. Также эксперт добавляет, что нам следует искать и другие возможности, в частности, где мы можем получать гранты. Как он подчеркивает, вообще нужно больше получать гранты и меньше занимать деньги.

«Есть и другие механизмы, поэтому думаю, деньги найдут, но работа с МВФ – это очень важно, потому что МВФ дает звонок и сигнал другим донорам, что в наше государство можно вкладывать деньги», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Новохатский объяснил, что следует заниматься ликвидацией не столько верхушки кремля, сколько старших офицеров и майоров.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, вырастет ли дефицит бюджета в Украине.