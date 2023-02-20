Идеолог Олесь Доний заявил, что факт фальсификации выборов свидетельствует о неспособности нации отстаивать свои права и свободы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Право на свободное волеизъявление – это тоже право, и за него нужно бороться. Надо отстаивать свободное волеизъявление разными способами. Если необходимо, в способе прямого действия. В конце концов Украина неоднократно и демонстрировала такие попытки успешно», - отмечает Олесь Доний.

Как он подчеркивает, большинство украинцев обладают этой способностью и этим умением бороться. По случаю эксперт напоминает об Оранжевой революции, которая произошла как раз из-за попытки фальсифицировать результаты президентских выборов, в результате чего произошли перевыборы.

«Но очень часто не удавалось. И есть подозрения в тех или иных округах относительно тех или иных президентских выборов, что они были сфальсифицированы. Значит, мы мало боролись. Если кто-то фальсифицирует результаты наших выборов, как бы мы ни разбирались в наших политиках, значит, мы недостаточно боролись, значит, нужно учиться отстаивать свои права и свободы», - объясняет Олесь Доний.

По словам идеолога, этот тезис достаточно широк, в частности, он охватывает и борьбу за территориальную целостность своего государства, но речь идет также о правах и свободах, о выборе жить в Украине. Как он отмечает, концепция «25 ступеней к общественному счастью» как раз учит нас бороться со злом во всяких его проявлениях.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что мир не устал от Украины и будет продолжать помогать ей в войне.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, что украинцы уметь бороться за свои права и свободы, если кто-то их нарушает.