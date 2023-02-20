Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий объяснил, что все украинцы должны пройти воинскую подготовку и быть готовыми ко всему.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Здесь решение, грубо говоря, на поверхности – нужно создавать так называемые первичные пункты мобилизации. Без никакой войны, но нужно понимать, кто перед тобой. То есть нужно четко вести учет гражданского населения в данном случает», - утверждает основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий.

По случаю он вспоминает, что в советское время была переподготовка, партизанщина, которая, может быть, не сильно была эффективна, но в тонусе держала всех. Поэтому, констатирует гость программы, в нашем случае надо однозначно проводить подготовку гражданских лиц, пусть и не говорить, что все пойдут воевать, но надо привлекать к воинской повинности.

В случае же уклонения, добавляет военный, нужно вводить какие-то ограничения в правах. В частности, отмечает он, в Израиле, стране, которая постоянно находится в состоянии войны, человек не может занять даже государственный пост, если не служил в армии.

Сейчас, допустим, несколько Илов сбросили десант, все будут бежать на машинах, просто будут убегать, надеясь, что ВСУ всех спасут? Вся страна должна быть ВСУ. И не обязательно с автоматом в окопе, я о другом», - объясняет Павел Патарецкий.

Как сообщала Politeka, Патарецкий рассказал, что такое спецподразделение «Хорт».

Также Politeka писала о том, что Патарецкий рассказал, можно ли было отстоять Крым в 2014 году.