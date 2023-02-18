Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

В настоящее время активно обсуждается факт российского гражданства, уже бывшего руководителя депутатской фракции «Батькивщины» в Киевском областном совете, Андрея Засухи.

Однако мало кто обращает внимание на тот факт, что сын соратников Кучмы-Януковича Героя Украины Татьяны Засухи и орденоносца Анатолия Засухи, Андрей Звсуха как первый номер партийного списка «Батькивщины» в Киевсовет и реальный претендент на должность Председателя Киевсовета с российским громалянством был зарегистрирован и стал депутатом и руководителем фракции.

И для меня главный вопрос в правоохранительные органы, миграционную службу и ЦИК:

– а сколько еще граждан России и других государств у нас имеют статус депутатов местных советов?

Напомним, что наша команда обнародовала и проанализировала предвыборные списки кандидатов в депутаты местных советов и назвала списки в Киевский областной совет символом КУМИЗМА и КОРУПЦИИ.

И речь не только о Родине. Дети, родственники, застройщики… все они нашли достойное место в списках, как ЕС, так и «Слуги народа».

Между прочим, нынешняя глава Киевского областного совета Наталья Гунько депутат «Слуги народа» и бывшая депутат от партии Ляшко – жена народного депутата тоже от «Слуги народа» Анатолия Гунько. Это Анатолий Гунько, против которого было открыто громкое уголовное дело о хищении 94.67 га государственных земель и соответственно уничтожении ГП «Радиопередающий центр» в Броварах, который был предназначен для оповещения на время чрезвычайных ситуаций и войны.

В 2019 году Генпрокуратура закрыла это дело, а семья фигурантов одепутатов от партии Президента.

А депутатских семей, которые ежедневно «честно» делили бюджетные деньги и земли Киевщины, легион.

А вы говорите, что только засухи?