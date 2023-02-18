Лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко заявил, что после выступления Байдена в Варшаве всем станет ясно, что мир не устал от Украины и будет продолжать ей помогать в войне.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

По мнению гостя программы, предстоящее выступление Байдена в Польше будет иметь большое значение. Прежде всего, отмечает он, это еще раз демонстрирует, что пока граница западного мира проходит в Польше. Тем не менее, предполагает эксперт, встреча там с президентом Украины подчеркнула, что в ближайшее время граница цивилизованного мира будет проходить именно между Украиной и россией.

«То есть мы будем завершать цивилизованный западный мир с ценностями демократии, права и т.д. Поэтому я думаю, даже не важно сейчас, сколько техники и денег нам пообещают, важен сам факт общей оценки года, когда западный мир был с Украиной, и провозглашение, что в следующем году (это не значит, что еще год воевать) Соединенные Штаты Америки, западный мир, Польша будут продолжать максимально помогать Украине», – объясняет Николай Томенко.

Кроме того, добавляет он, после речи Байдена в Варшаве однозначно разрушится эта прагматичная мифологема, что мир устал от Украины и войны, наоборот, это покажет, что США, Польша, Европа, весь мир остается с Украиной.

«Встреча носила бы символический характер. Но сейчас важна не форма, а содержание. А содержание состоит в том, что у нас есть системные, а не ситуативные союзники, которые готовы идти на серьезную, системную помощь», - подчеркивает Николай Томенко.

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