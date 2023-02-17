Еще в июне 2021 г. специалисты Государственной экологической инспекции в Закарпатской области были привлечены Управлением Службы безопасности Украины в Закарпатской области к проверке Монастырецкого лесничества ГП «Хустское ЛДГ».

При проведении осмотра территории была обнаружена незаконная порубка деревьев. Согласно Таксу Инспекция рассчитала размер ущерба причиненного леса, который составил 1 326 610,59 гривен.

Закарпатская областная прокуратура в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Закарпатской области и Горинчевского сельского совета Хустского района обратилась в Хозяйственный суд Закарпатской области с исковым заявлением о взыскании с государственного предприятия «Хустское лесное опытное хозяйство» ущерба, причиненного окружающей природной среде древесины.

В июле 2022 года суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат полностью удовлетворению и принял решение о взыскании с ГП «Хустское лесное опытное хозяйство» 1 326 610,59 гривен.

На сегодня государственное лесохозяйственное предприятие возместило часть причиненного государству ущерба на сумму 378,032 тыс. гривен.